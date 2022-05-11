  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi

Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi

Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kaldıracağı şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, başkanlık personeli ve Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Bozgeyik, burada yaptığı konuşmada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın, Türk sporunun ana sponsoru olduğunu vurguladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig'in isim sponsorluğunu yürüttüğünü belirten Bozgeyik, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ve camiasını tebrik etti. Bozgeyik, "Yapılan programa göre cumartesi günü Akyazı Stadı'nda Trabzonspor'a kupayı takdim edeceğiz. 12 yıl içerisinde Spor Toto Teşkilatı hemen hemen her takımın taraftarını burada ağırladı. Bu hafta da Ankara'daki Trabzonsporlu taraftarlar kupayı görme şansı buldular. Trabzonspor'u ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek diğer takımlarımızı canı gönülden kutluyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Daha sonra kupa, cumartesi günü Trabzonspor'a verilmek üzere TFF yetkililerince teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. 

Süper Lig şampiyonluk kupasının boyunun 74 santimetre, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu öğrenildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi. 

Etiketler Trabzonspor trabzonspor şampiyon kupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağlık ocağında skandal iddia: Hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı
Bu günleri de gördük! Cem Küçük bombayı patlattı
İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İlk kez rakam verildi
ABD'de enflasyon rekoru sonrası Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!
Ayna grubunun solisti güneş gözlüğünü neden çıkarmadığını ilk kez açıkladı
Mide bulandıran tarikatın son ayininde dehşet! 1’i çocuk 11 kişi öldü
Kim bu Taksim camisindeki ''VIP'' müslümanlar ?
Dolar daha da yükselir mi ? İşte uzmanların yorumu
Mafyaya savaş açan savcıya jet skili infaz! Balayında öldürüldü