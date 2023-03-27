için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Trabzonspor yönetimi, antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına karar verdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor teknik direktör orhan ak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki bu evi gören gözlerine inanamıyor!
Altın hızlı geri çekildi, Dolar ve Euro da kritik sınırda
Cumhurbaşkanlığı adaylığı imzaları pazara mı düştü ? 200 TL'lik şok iddia
Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu
Hayalet şehir Yusufeli'nde binalar sular altında
Depremde 36 kişinin can verdiği apartmanla ilgili şoke eden rapor ortaya çıktı
Ohh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi
Kış geri döndü... Kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji il il uyardı
Zombi mantarı İstanbul'un ormanlarında ortaya çıktı
Fatih Terim kulüp mü satın alıyor?