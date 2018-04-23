Trabzonspor'un yıldızları sezon sonu yolcu

Sezona 50. yılda şampiyonluk parolasıyla çıkan ve alınan kötü sonuçların ardından hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Trabzonspor, Sivasspor mağlubiyetinin ardından bu amacını da tehlikeye soktu. Galatasaray’ın Türkiye Kupası’na yarı finalde veda etmesinin ardından gelecek yıl Avrupa’da mücadele etme şansı yarı yarıya azalan Karadeniz ekibi, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla da 5.’lik hedefini zora soktu.

SOSA VE BURAK TOPUN AĞZINDA

YENİ Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun göreve başlamasının ardından oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılamayan Bordo-Mavililer’de sezon sonunda birçok isimle vedalaşılacak. Mali anlamda sıkıntılı olan Trabzonspor’da yeni yönetim üçe beşe bakmadan özellikle takımdaki yüksek ücretli oyuncularla yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise sezon başında Milan’dan transfer edilen Juraj Kucka, Jose Sosa ve Burak Yılmaz geliyor.

KUCKA İSTANBUL YOLCUSU

ÜÇ oyuncunun yanı sıra takımda istenilen performansı gösteremeyen, Onazi, Durica, Castillo, N’Doye, Rodallega ve Olcay Şahan da topun ağzındaki isimler… Burak Yılmaz ve Jose Sosa’yla Medipol Başakşehir’in ilgilendiği hatta Boz-Baykuşlar’ın iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Kucka’nın da Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’dan da birkaç takıma önerildiği görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında.