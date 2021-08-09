Transferde mutlu son! Victor Nelsson, Galatasaray'da

Galatasaray, Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki stoperin 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.

Victor Nelsson, kısa zamanda İstanbul’a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1 milyon Euro olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag forması ile 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.