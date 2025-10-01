Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza

Sakaryaspor'un, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynadığı Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan Caner Erkin'e 6 maç ceza verildi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında dün oynanan müsabakada Pendikspor'a 4-1 mağlup olurken mücadeleye 77. dakikada yaşanan tokat olayı damgasını vurdu.

Yeşil-siyahlılarda takım arkadaşı Burak Altıparmak ile gerginlik yaşayan Caner Erkin, Altıparmak'a tokat atınca hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan tecrübeli futbolcu için kulüp yönetimi de harekete geçti. Savunması alınan Caner Erkin ile Burak Altıparmak teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Bu kararın ardından Profesyonel Disiplin Kurulu da 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç olmak üzere toplam 6 maç ceza verdi.

36 yaşındaki futbolcuya 134 bin TL para cezası da verildi. Samsunspor'un Cherif Ndiaye'nin kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi ise reddedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 30.09.2025 tarih ve 14 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"1- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 24.09.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT C, D, E, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT C numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 24.09.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ GÜNEY ÜST B numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SAMSUNSPOR A.Ş. vekilinin sporcuları PAPE CHERIF NDIAYE hakkında, 27.09.2025 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan GAZİANTEP FUTBOL A.Ş.- SAMSUNSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabakada görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,

4- ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 25.09.2025 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, 25.09.2025 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARCA ÇORUM FK’nın, 23.09.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN E4 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Karar verilmiştir."

İHA