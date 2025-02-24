Ahmet Çakar'dan olay olacak derbi iddiası: ''En az 2-3 fark atar!''
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Eski hakemlerden futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yaptığı "2-3 farkla kazanır" tahminiyle gündem oldu.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran dev bir mücadele yaşanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak kritik derbi, şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak.
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, derbiyle ilgili tahminde bulundu. "Kesin" diyerek açıklama yapan Ahmet Çakar'ın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.
Ahmet Çakar, "Fenerbahçe banko kazanır. Hem de 1 farkla değil, 2-3 farkla" dedi.
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