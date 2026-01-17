  1. Anasayfa
Eyüpspor'a da kayyım atandı

Eyüpspor'a da kayyım atandı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'bahis' soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Özkaya'nın dosyası Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi.

Bu çerçevede Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 'Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo A.Ş, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık A.Ş, Metal Havacılık A.Ş ve Eyüpspor'a TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi.

DHA / İHA

Etiketler Eyüpspor Murat Özkaya kayyum eyüpspor Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ Easy Drive Filo A.Ş Metal Oto Ticaret AŞ Metal Mimarlık A.Ş Metal Havacılık A.Ş TMSF kayyım
