Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe futbol takımının yeni şort sponsoru GAİN oldu. GAİN logosunun şortların sağ ön tarafında yer alacağı açıklandı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımımıza destek verecek olan GAİN’e teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertiler bu anlaşma ile birlikte, GAİN logosunun 2025-2026 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki maçlarda giyeceği şortların sağ ön tarafında yer alacağını açıkladı.

 

 

DHA

