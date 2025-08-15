Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe futbol takımının yeni şort sponsoru GAİN oldu. GAİN logosunun şortların sağ ön tarafında yer alacağı açıklandı.
Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımımıza destek verecek olan GAİN’e teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertiler bu anlaşma ile birlikte, GAİN logosunun 2025-2026 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki maçlarda giyeceği şortların sağ ön tarafında yer alacağını açıkladı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol