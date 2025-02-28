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Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezasına indirim!

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezasına indirim!
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı. Mourinho'nun 1 milyon 617 bin TL'lik para cezası da 558 bin 550 TL'ye düşürüldü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezası ise onanırken, 1 milyon 500 bin TL'lik para cezası 500 bin TL'ye indirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"12. E.2025/149 – K.2025/118

Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2025/150 – K.2025/119

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

 

Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe indirim
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