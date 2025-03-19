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Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in zirvesi ve dibi için olay iddia

Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in zirvesi ve dibi için olay iddia
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Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışında 2 maça işaret etti.

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını KAFA Sports'da yorumladı.

Galatasaray'ın ligde oynayacağı ilk iki maça vurgu yapan Sergen Yalçın, "Galatasaray iki maçtan (Beşiktaş ve Samsunspor) 4 puan alsa bence yeterli" dedi.

Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarına değinen Sergen Yalçın, "Bana göre şu anda şampiyonluk şansları yüzde 95'e 5, 90'a 10. Dört puanlık fark devam etseydi şu anda 65'e 35'e gibi bir konuşma olurdu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü üzerinden sözlerini sürdüren Yalçın, "Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?" diye konuştu.

Küme düşme hattı için de puan tahmini yapan Sergen Yalçın, "Küme düşme puanı muhtemelen, ben o hesapları çok yaptığım için çok iyi biliyorum, 40-42 puan aralığında olacak. O 33 puanda olan takımların tamamı şu an yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme adayıdır" dedi.

Osimhen'i öven ve Süper Lig'deki forvetleri kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor'da. Banza çoğundan iyi" sözlerini sarf etti.

Etiketler Fenerbahçe sergen yalçın Galatasaray şampiyonluk
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