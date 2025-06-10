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Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor ayrılığı açıkladı
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Trabzonspor'un Portekizli savunma oyuncu Pedro Malheiro'nun, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Alwasl FC’ye transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer dönemi hareketliliği başlarken, Bordo-Mavili ekipte ilk ayrılık Portekizli sağ bek Pedro Malheiro ile yaşandı. 2024-25 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malheiro’nun, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Alwasl FC’ye transferi konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. Trabzonspor’un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, 2024-25 sezonunda Bordo-Mavili forma altında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. 43 resmi maçta forma giyen Malheiro, toplamda 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Süper Lig’de 33 karşılaşmaya çıkan Malheiro, ligde 2 bin 922 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Gol yollarında 6 kez fileleri havalandıran Malheiro, 4 de asist yaparak ofansif anlamda katkı sağladı. Hücumda olduğu kadar savunmada da etkin rol oynayan Malheiro, maç başına yaklaşık 2,19 top çalma ve 1,20 top kapma istatistiğiyle takım savunmasına katkı verdi. Hava toplarında ise maç başına ortalama 0,43 başarı sağlayarak savunma direncine katkıda bulundu. Bu sezon toplamda 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören Malheiro, özellikle Süper Lig maçlarında yüksek mücadele gücü ve sahada gösterdiği tempo ile Trabzonspor’un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Sezon genelinde toplamda 3 bin 736 dakika sahada kalan Portekizli oyuncunun, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’ndaki mücadeleleri de dahil olmak üzere hem hücum hem savunmadaki performansı, teknik ekip tarafından da takdir topladı.

Başarılı savunma oyuncu Malheiro'nun ayrılığıyla ilgili kulüp tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Alwasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

DHA

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Etiketler Trabzonspor Trabzonspor pedro malherio transfer
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