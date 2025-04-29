Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
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TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 35. haftanın programını açıkladı. Trabzonspor-Galatasaray maçının 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağı bildirildi.
İşte Süper Lig'de 35. haftanın programı:
9 Mayıs Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor
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