  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor’un yeni transferi Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Trabzon’a geldi

Güncelleme:

Trabzonspor’un yeni transferi Portekizli futbolcu Wagner Pina, gece saatlerinde Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un, Portekiz temsilcisi Estroil'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, Trabzon'a geldi. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pina, yeni bir maceraya atılmak için hazır olduğunu belirtti. Wagner Pina, "Gayet iyiyim, mutluyum, yeni maceraya hazırım. Her şey çok hızlı gelişti. Ben de gelmek istiyordum, son teklifi bekliyordum ve çabucak karar verdim" dedi.

Trabzonspor hakkında daha önce bilgi sahibi olduğunu belirten Portekizli oyuncu, "Pereira, Bosingwa gibi isimlerden dolayı kulübü biliyordum. Milli takımdan arkadaşım Djaniny de bana Trabzonspor hakkında bilgiler verdi" ifadelerini kullandı.

Forma numarası konusunda henüz karar vermediğini söyleyen Pina, "Hangi numarayı giyeceğime henüz karar vermedim. Türkiye liginin çok kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Avrupa’dan birçok iyi oyuncunun burayı tercih ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Fatih Tekke ile henüz bir görüşme yapmadığını da dile getiren Wagner Pina, "Hocamla yüz yüze görüştüğümüzde detaylı bir konuşma yapacağız. Hedefim burada kalıcı olup başarılar elde etmek ve takıma katkı sağlamak" cümlelerine yer verdi.

Pedro’yu önceden tanıdığını ifade eden Pina, "Pedro gayet iyi bir oyuncuydu, burada çok iyi işler yaptı. Onun başardıklarını ben de başarmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA

text-ad
Etiketler Trabzonspor Trabzonspor’un yeni transferi Trabzonspor trabzon wagner pina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'dan ''yok artık'' dedirten iddia Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'dan ''yok artık'' dedirten iddia CHP kurultay davasında erteleme kararı CHP kurultay davasında erteleme kararı Ankara'da kız isteme kavgası kanlı bitti: 1 polis memuru şehit düştü! Ankara'da kız isteme kavgası kanlı bitti: 1 polis memuru şehit düştü! Türkiye'nin dağ keçileriyle ünlü eşsiz cennet şelalesinin ölümü görüntülendi Türkiye'nin dağ keçileriyle ünlü eşsiz cennet şelalesinin ölümü görüntülendi Bebeğini kaybeden güzel isim sessizliğini haftalar sonra bozdu Bebeğini kaybeden güzel isim sessizliğini haftalar sonra bozdu Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu Bu manşet Bakan Mehmet Şimşek'e mi yoksa ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı? Bu manşet Bakan Mehmet Şimşek'e mi yoksa ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Fatih Altaylı 5'inci cezaevi mektubunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Fatih Altaylı 5'inci cezaevi mektubunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede skandal iddia! Görüntüler infial yarattı İstanbul'da CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede skandal iddia! Görüntüler infial yarattı
Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti 99'ncu Gazi Koşusu'nda Veliefendi defile sahnesine döndü; hanımların şıklık yarışı kamerada... 99'ncu Gazi Koşusu'nda Veliefendi defile sahnesine döndü; hanımların şıklık yarışı kamerada... İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında! İzmir'de dünden beri süren kabusun nedeni ortaya çıktı: 1 kişi gözaltında! İsviçre'den Türkiye'ye tatile geldikten 3 saat sonra hayatının kabusunu yaşadı İsviçre'den Türkiye'ye tatile geldikten 3 saat sonra hayatının kabusunu yaşadı Borsada batan para ve banka kredisi borcu Esenyurt'ta boş bir arazide bitti... Borsada batan para ve banka kredisi borcu Esenyurt'ta boş bir arazide bitti... İstanbul'un ''Esencılısı''nda güpegündüz bir kadın hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un ''Esencılısı''nda güpegündüz bir kadın hayatının şokunu yaşadı! Kum fırtınası otoyolda zincirleme kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var! Kum fırtınası otoyolda zincirleme kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda devlerin gecesinde gol yağmuru vardı! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda devlerin gecesinde gol yağmuru vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK hükümlüsünün cezasını kaldırdı Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye başkan adayı oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye başkan adayı oldu