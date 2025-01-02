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Türk teknik direktör Cape Town City’nin başına geçti

Türk teknik direktör Cape Town City’nin başına geçti
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Güney Afrika Süper Ligi'nde mücadele eden Cape Town City, teknik direktörlük koltuğuna Muhsin Ertuğral'ı getirdiğini açıkladı.

Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Lig ekiplerinden Cape Town City'nin teknik direktörü oldu. Kariyerinde daha önce Süper Lig’de de görev yapan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha sonra birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Son olarak Milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan Muhsin Ertuğral, Cape Town City ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Güney Afrika Süper Ligi'nde 12'nci sırada bulunan Cape Town City, 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Ertuğral’ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet dile getirildi. Tecrübeli teknik adamın, birçok önemli görevde bulunduğu ve kulübün projelerine deneyimiyle katkı yapabileceği belirtildi.

DHA

Etiketler güney amerika cape town city teknik direktör muhsin ertuğral
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