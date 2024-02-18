Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko derbisi heyecanı yaşandı. Nefes kesen maçta rakibini 80-67 yenen Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler kupayı müzeesine götürdü.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko

İKİNCİ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 35-42 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 49-63 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 67-80 Fenerbahçe Beko

İLK ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜK 13 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin ilk çeyreğine iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. Üstünlüğün taraflar arasında 13 defa el değiştirdiği ilk 10 dakikalık bölümü son anlarında dış sayılar bulan Fenerbahçe ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.

DEVREYE FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

2. çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe farkı çift sayılara kadar çıkarmayı başardı. Farkın bir ara 12'ye kadar çıktığı çeyrekte Anadolu Efes farkı yeniden tek hanelere indirdi. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 42-25'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe'den Johnathan Motley 10 sayı, 3 ribaundla ön plana çıkarken Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 12 sayı ve 4 asistle mücadele etti.

3. ÇEYREĞE FENERBAHÇE FIRTINA GİBİ GİRDİ

3. çeyreğe de etkili başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu ve sarı-lacivertliler üst üste bulduğu sayılar sonrası farkı 18'e kadar çıkardı. Periyodun son bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe son çeyreğe 63-49 önde girdi.