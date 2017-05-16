Barcelona taraftarı Arda Turan’ı istemiyor
Ergin Ataman’dan Aziz Yıldırım’a ‘tokat’ desteği
Fenerbahçe'de Navas heyecanı
Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi
Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi
Flaş gelişme ! Bahisleri durdurdular...
Flaş gelişme ! Bahisleri durdurdular...
İkinci Mesut Özil vakası ! O yıldızı da kapıyorlar...
İkinci Mesut Özil vakası ! O yıldızı da kapıyorlar...
Fenerbahçe'ye piyango vurdu ! 10 milyon Euro...
Fenerbahçe'ye piyango vurdu ! 10 milyon Euro...
Aradığını bulamadı Beşiktaş'a geri döndü
Aradığını bulamadı Beşiktaş'a geri döndü
Enes Ünal’dan teşekkür mesajı
Enes Ünal’dan teşekkür mesajı
TFF ve Fatih Terim’den tebrik mesajı
TFF ve Fatih Terim’den tebrik mesajı
Şampiyon Chelsea durmak bilmiyor !
Şampiyon Chelsea durmak bilmiyor !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. 16 Mayıs 2017 22:27

Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, ev sahibi takım taraftarlarının tribünde sergilediği koreografi ilgiyle izlendi.

Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi
A+ A-

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın seremonisi öncesinde, Atiker Konyasporlu taraftarların kuzey kale arkası tribünde hazırladıkları 4 boyutlu koreografi dikkati çekti.

Dört boyutlu olarak hazırlanan hareketli koreografide, Atiker Konyaspor forması giyen bir futbolcunun, elindeki bowling topunu yuvarlayarak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarını temsil eden renklerdeki labutları devirmesi canlandırıldı.

Yine aynı tribünde, "Yüreğinle oyna, yık hegemonyayı" yazılı pankart açıldı. Doğu tribününde ise yeşil-beyaz kartonlarla Konyaspor'un kuruluş tarihine göndermede bulunularak, "Since 1922" yazısı oluşturuldu. Ayrıca bu tribüne, "Konyaspor geliyor bak, bir gün elbet şampiyon olacak" yazılı pankart asıldı.

kasımpaşa , koreografi , 4 boyutlu koreografi , konyaspor