İtalyanlar duyurdu: EURO 2032 için karar verildi!

İtalyan basını, EURO 2032'yi Türkiye ve İtalya ortaklığının düzenleyeceğini yazdı.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için Türkiye iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Türkiye ve İtalya ortaklığının EURO 2032'yi düzenleyeceğini açıkladı.

10 Ekim (Yarın) Salı günü açıklanacak olan ev sahipliği öncesi Türkiye - İtalya ve Rusya'nın teklifleri bulunuyordu. Rus futbolu, Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA'dan belirsiz bir süre ihraç edildiği için bu teklif geçersiz olmuştu. Güncel tekliflerin sahipleri Türkiye ve İtalya da ortak düzenlemeye karar verince tek ihtimal bu olarak kaldı.

Türkiye ve İtalya'nın teklifleri de geçerlilik kazanınca ev sahipliği kesin noktasına gelmişti.

UEFA, resmi açıklamayı 10 Ekim (yarın) yapacak.