Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mathieu çalımı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz operasyonu !
Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor
U20 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere
U20 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere
Maria Sharapova'ya bir şok daha !
Maria Sharapova'ya bir şok daha !
Süleyman Soylu’ya Yeni Malatyaspor forması
Süleyman Soylu’ya Yeni Malatyaspor forması
Bursaspor imzayı attırıyor
Bursaspor imzayı attırıyor
Kosovalı teknik direktörden Türkiye'ye övgü dolu sözler
Kosovalı teknik direktörden Türkiye'ye övgü dolu sözler
İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar
İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Manchester United ilk transferini yaptı
Manchester United ilk transferini yaptı
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 11 Haziran 2017 15:46

U20 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere

U20 Dünya Kupası'nda Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere şampiyon oldu.

U20 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere
A+ A-

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşması, Suwon Dünya Kupası Stadı'nda oynandı.

İngiltere, Dominic Calvert-Lewin'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Venezuela'da Adalberto Penaranda, 74. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İngiltere 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

İngiltere ayrıca tüm yaş gruplarında 51 yıl aranın ardından kupa kaldırdı.

İTALYA ÜÇÜNCÜ OLDU
Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Uruguay'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayan İtalya ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

u20 , ingiltere , şampiyon