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Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'a büyük şok

Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'a büyük şok

Türkiye'de Beşiktaş ile yolları ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Fenerbahçe'den de İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın, evine hırsız girdi.

Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın evine, Inter ile oynadıkları maç esnasında hırsız girdi. 

Habertürk'ün haberine göre; bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen 32 yaşındaki futbolcunun evine, Udinese'nin Inter'i 3-1 yendiği dün oynanan karşılaşma sırasında hırsız girdi.

Takımının üçüncü golünü atan ve maç sonrası yapılan kutlamaların ardından evine giden Tolgay Arslan'ın soygunu fark etmesinin ardından emniyet yetkililerine haber verdiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

Tolgay'ın, yaklaşık 12 bin avro değerindeki iki bilgisayar ve altın takısının çalındığı belirtildi.

Etiketler Tolgay Arslan udinese
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