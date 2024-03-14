Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

Konuk ekibin golünü 68'de Rasmussen kaydetti. Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için yenilgiye rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

75. dakikada oyuna giren Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle yerini 90+2'de Zeki Dursun'a bıraktı.

Fenerbahçe, Saint-Gilloise karşılaşmasında 5 futbolcusundan yararlanamadı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Krunic'in yanı sıra King, Çağlar Söyüncü, Becao ve Bonucci mücadelenin kadrosuna yer alamadı. Ayrıca UEFA listesinde isimleri bulunmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da maçın kadrosunda yer bulamadı.

UEFA Başkanı Ceferin Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'u konuk ettiği karşılaşmayı UEFA Başkanı Alexander Ceferin de takip etti. Ceferin, başkan Ali Koç, ile birlikte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tekne ile stadyuma gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların arasından yürüyerek protokol tribününden giriş yaptı.