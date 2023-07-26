Fenerbahçe Zimbru maçının ilk 11'leri belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru Chişinau takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.
Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçına evinde çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic'in yöneteceği mücadele S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-laciverti ekip, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.
TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
YEDEKLER: Furkan Akyüz, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, King, Emre Mor, Serdar Dursun, Batshuayi
ZIMBRU CHIŞINAU: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev
YEDEKLER: Mostovei, Burghiu, Damașcan, Căruntu, Dedov, Soumah, Bitca, Ieseanu
BAZI İSİMLER LİSTEYE EKLENMEDİ
Sarı lacivertli takımın Rusya kampında bekleneni veremeyen, ayrılma ihtimali bulunan ve takıma yeni katılan bazı isimler maç listesine dahil edilmedi.
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydın, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare Zimbru maçında sahadaki yerini alamayacak.
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