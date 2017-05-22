Ajax-Manchester United maçı hangi kanalda ?

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun son radevusunda Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz devi Manchester United şampiyonluk için sahaya çıkacak. 24 Mayıs'ta oynanacak olan dev final'in yayın bilgileri netleşti.

Ajax-Manchester United maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?



UEFA Avrupa Ligi final maçında Ajax ile Manchester United 24 Mayıs Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler bu dev finali TRT1'den canlı izleyebilecek.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İngiliz devi ManU, İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu, Ajax ise Fransız ekibi Lyon'u elemişti.

Uefa Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?



UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu sezon İsveç'in başkenti Stockholm'da belli olacak. 24 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak final karşılaşmasına Friends Arena ev sahipliği yapacak. Açılışı 2012 senesinde gerçekleştirilen bu stat, 50 bin kişi kapasitesine sahip. Bu stadyumdaki ilk karşılaşma İsveç ve İngiltere milli takımları arasında 14 Kasım 2012 tarihinde oynandı.

2013 yılında Almanya'nın Norveç'i 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası final mücadelesinin oynandığı Friends Arena, ayrıca sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. İsveç Milli Futbol Takımı ve AIK Kulübü, iç saha maçlarını bu statta oynuyor.

Uefa Avrupa Ligi...



UEFA Avrupa Ligi (Özgün adı: UEFA Europa League) 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı Kupa 2 olarak da bilinir.

Haziran 2009'da eski adı UEFA Kupası olan kupada, turnuvanın UŞL standartlarına erişmesi için köklü bir takım statü değişikliklerine gidilmiş, bununla birlikte de 2009-10 sezonundan itibaren şimdiki ismiyle düzenlenmeye başlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası'nın devamı olarak kabul edilmiştir.

1955 yılında düzenlenmeye başlanan Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası'nın öncülüdür. 1971 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmiştir. 1999 yılında ise UEFA Kupa Galipleri Kupası kaldırılarak UEFA Kupası ile birleştirilmiştir. 2004-05 sezonu öncesi grup aşamalarında bazı statü değişiklikleri yapılan kupa 2009 yılındaki son düzenleme ile şimdiki halini almıştır. Son düzenlemelerdeki isim ve statü yenilenmesinin yanı sıra kupa UEFA Intertoto Kupası ile de birleştirilmiştir.

Kupanın ilk şampiyonu 1972 UEFA Kupası Finali'nde rakibini deviren Tottenham Hotspur'dur. İsim değişikliği sonrasında ilk şampiyonluğu kazanan takım ise 2010 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Fulham'ı, 2-1 deviren Atlético Madrid'dir. Kupayı en çok kazanan takım ise beş kez şampiyonluğa uzanan Sevilla'dır.