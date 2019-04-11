Arsenal-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayın şifreli mi?

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali ilk karşılaşmasında evinde Napoli’yi ağırlıyor. İngiltere Premier Lig’in kuvvetli temsilcisi Arsenal, Güney İtalya takımlarından Napoli ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak. Arsenal, Fransa takımlarından Rennes ile oynadığı deplasman maçından 3-1’lik skor ile ayrılmış, daha sonra kendi sahasında oynadığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale çıkmıştı. Napoli ise Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndan elenerek UEFA Avrupa Ligi ile yoluna devam etmekle yetindi. Napoli grubunda 9 puan toplayarak bir üst tura çıkamamıştı.

Maçlar hangi kanalda ve saat kaçta? Tıkla öğren!

Napoli, Arsenal’e benzer bir skor tablosu ile çeyrek finale yükselmeyi başardı. İlk maçta kendi sahasında Salzburg ile karşılaşan Napoli maçı 3-0 kazanmıştı. Salzburg’un ev sahipliğinde oynanan diğer maçta Napoli 3-1 kaybetmesine rağmen turu geçmeyi başardı. İki takım arasındaki çeyrek final maçı 11 Nisan Perşembe (bugün) günü, Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

11 NİSAN 2019 SPOR EKRANINDA NELER VAR? UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak diğer çeyrek final maçları da aynı saatte başlayacak. Maçların rövanş tarihi ise 18 Nisan 2019. Çeyrek finalde oynanacak diğer karşılaşmalar ise şu şekilde:

Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)

Yapılacak maçlara göre iki İngiliz temsilci Arsenal ve Chelsea yarı final ya da final karşılaşmasında karşı karşıya gelebilir.

ARSENAL - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? MAÇ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

11 Nisan akşamı Türkiye saati ile 22:00’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın internet üzerinden yayını ise beIN Connect üzerinden olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports üyesi olmak zorunda. Bu kanal dışında başka bir TV kanalı maçı yayınlayamayacak. Dijital platform üzerinden yayın yapan beIN Sports, maç yayınlarının haklarını açılan ihale ile satın almıştı. Bu platformun üyesi olanlar ve beIN Sports üyeliği bulunanlar maçları seyredebilecekler.

TAKIMLARIN SAKAT VE CEZALI OYUNCULARI

Arsenal kadrosunda Laurent Koscielny ve Granit Xhaka sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil olamayabilirler. Bu iki isim 7 Nisan günü yapılan Everton maçında sahaya çıkamamışlardı. Napoli’nin sakatları Lorenzo Insigne ve Simone Verdi maçta forma giyebilecek durumdalar. Her iki takımın da sahaya çıkacak muhtemel 11’leri hakkında tahminler yapılmaya başlandı. Takımlar için bu maçlar büyük önem taşıyor. UEFA Avrupa Ligi yarı finaline çıkabilmek için her iki takım da son güçlerine kadar mücadele edecek.

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ

Her iki takımın da sakat ve cezalı oyuncuları göz önüne alındığında kadroların muhtemelen aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, Monreal, Maitland-Niles, Ramsey, Guendouzi, Kolasinac, Iwobi, Aubameyang, Lacazette

Napoli: Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Fabian, Insigne, Mertens, Milik

Takımların kadrolarına ve güncel durumlarına bakıldığı zaman maç için ikisinin de eşit derecede şansı olduğu söylenebilir. Şampiyonlar Ligi grubundan gelen Napoli ve Arsenal arasında yapılacak karşılaşmaların sonucunda çeyrek finali geçmeyi hak kazanan takım yarı final maçlarına kalacak. Arsenal’in başında teknik direktör olarak Unai Emery, Napoli’nin ise Carlo Ancelotti bulunuyor. Deneyimli teknik direktörlerin müsabakada nasıl bir taktik izleyecekleri de merak konusu.



