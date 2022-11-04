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  5. Avrupa'da Türk rüzgarı! Temsilcilerimizin kasaları doldu: İşte temsilcilerimizin UEFA gelirleri

Avrupa'da Türk rüzgarı! Temsilcilerimizin kasaları doldu: İşte temsilcilerimizin UEFA gelirleri

Avrupa'da Türk rüzgarı! Temsilcilerimizin kasaları doldu: İşte temsilcilerimizin UEFA gelirleri
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz, kazandıkları maçlar ile kasalarını doldurdu. İşte temsilcilerimizin UEFA gelirleri...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir, grup aşamalarının sona ermesinin ardından yollarına devam ediyorlar.

Jorge Jesus yönetiminde grubundan namağlup lider çıkan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı başarırken, Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor da lider olarak dikkat çekmeyi başardılar.

Avrupa Ligi'nde son hafta maçında galip gelmesine rağmen grubunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

KASALARINI DOLDURDULAR

Alınan başarılı sonuçların ardından temsilcilerimizin kasasına ne kadar para girdiği de merak ediliyordu. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin şu ana kadar elde ettiği gelirler belli oldu.

İşte kulüplerin kasasına koyduğu rakamlar:

Trabzonspor: 14.4 milyon euro
Fenerbahçe: 13.9 milyon euro
Başakşehir: 7.2 milyon euro
Sivasspor: 6.7 milyon euro

(Skorer)

Etiketler uefa gelir
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