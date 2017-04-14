Beşiktaş turu İstanbul'a bıraktı !

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Lyon'da çok şanssız bir yenilgi aldı. Kara Kartal 1-0 önde götürdüğü mücadelede 2 dakikada 2 gol yiyerek tur ümidini İstanbul'a bıraktı.

BABEL FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU !

Quaresma ve Aboubakar’ın yokluğunda sahaya çıkan temsilcimiz, ilk yarıda çok kritik bir performans sergiledi. Talisca 15. dakikada serbest vuruşu boştaki Babel’e gönderdi. Hollandalı düzgün bir dokunuşla fileleri havalandırdı: 0-1

İLK DEVRE BİZİM !

İlk yarıda Lacazette’nin dahil olduğu bir pozisyonda top üst direkten dönerken Beşiktaş adına şanslı bir an yaşandı. İlk yarı Kara Kartal’ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

DİREKLER BİZDEN YANA

Olympique Lyon 79. dakikada gole çok yaklaştı! Corentin Tolisso'nun kafa vuruşunda top direkten döndü..

LYON BERABERLİĞİ YAKALADI

Maç boyunca iyi mücadele eden Beşiktaş'a son 10 dakikada bir şeyler oldu! 83 ve 84. dakikalarda yenilen üst üste 2 golle senaryo bir anda tersine döndü! Fransız ekini 83'te Corentin Tolisso'nun golüyle beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasında Talisca'dan seken topu önünde bulan Tolisso skora denge getirdi.

FABRİ'DEN BÜYÜK HATA !

Beşiktaş, ilk golün şokunu atlatamadan 1 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü! Fabri geri pasta rakibine çalım atmaya çalıştı ancak topu kaptırınca Lyon rahat bir gole imza attı. Jeremy Morel Fabri'den kaptığı topu boş kaleye yuvarladı ve maçın skorunu belirledi: 2-1

Lyon - Beşiktaş maçında taraftarlar sahaya girdi !

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Lyon ile karşılaşıyor. Dev maçın başlamasına dakikalar kala arbede çıktı, Lyonlu fanatik taraftarların bulunduğu güney tribününden onlarca Lyonlu bir anda sahaya girdi, bu nedenle maçın başlaması gecikti. Olay öncesi bir grup Lyonlu taraftarın da Türk taraftarlara saldırdığı belirtiliyor.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi. Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakayı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Lyon kentinde toplanmaya başladı. Fransa'nın yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden maçı izlemek üzere Lyon'a gelen taraftarlar, şehrin sokaklarında marşlar söyleyip, tezahüratlarda bulundu.

Fransız taraftarlar Türk taraftarlara saldırdı !

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

90'Maçın son düdüğü geliyor ve müsabakayı Olympique Lyon 2-1'lik skorla kazanmayı başarıyor. Bu maçın rövanşı 20 Nisan'da Vodafone Arena'da oynanacak.

90'Ceza sahası dışı sol çaprazından Corentin Tolisso'nun çektiği şut yandan auta gidiyor.

90'Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

90'Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Mathieu Valbuena ortasını ceza alanına gönderiyor ancak herkesi aşan top ceza sahasını terkediyor.

84'GOL! Olympique Lyon, Jeremy Morel ile durumu 2-1'e getiriyor. Sağ kanadımızda topla buluşan Marcelo Guedes pasını kaleci Fabricio Agosto'ya atıyor. Fabricio Agosto topu fazla ayağında tutunca Jeremy Morel pres yaparak topu kapıyor ve boş kaleye şutunu çekerek takımını öne geçirmeyi başarıyor.

83'GOL! Olympique Lyon, Corentin Tolisso'nun golüyle maçta eşitliği yakalıyor. Kazanılan bu serbest vuruşta topun başına geçen Mathieu Valbuena ortasını arka direğe doğru gönderiyor. O noktada Anderson Talisca'dan seken top Corentin Tolisso'nun önünde kalıyor. Corentin Tolisso yakın mesafeden şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

77'Nabil Fekir'in sol kanada gönderdiği pas sonrasında topla buluşan Mathieu Valbuena ofsayta yakalanıyor.

74'Bu dakikada Beşiktaş oyuncu değişikliğine gidiyor. Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken, Tolgay Arslan yerine oyuna dahil oluyor.

73'Oyuna sonradan dahil olan Christophe Jallet, rakibi Ryan Babel'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

71'Orta alanda Marcelo Guedes'den topu kapan Alexandre Lacazette, topla birlikte süratle ilerledikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazına geliyor. Kaleci Fabricio Agosto'dan da sıyrılan Alexandre Lacazette şutunu çekiyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

67'Hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı Nabil Fekir sarı kart ile cezalandırılıyor.

64'Temsilcimiz oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Matej Mitrovic oyundan alınırken, Necip Uysal yerine oyuna dahil oluyor.

64'Ceza yayının hemen solundan Mathieu Valbuena topu sağına aldıktan sonra çok sert bir şut çekiyor ve top az farkla yandan auta gidiyor.

63'Mathieu Valbuena'nın sol kanattan ceza alanına çevirdiği ortası ön direkte Marcelo Guedes'den sekiyor ve arka tarafta Maxwel Cornet'in önünde kalıyor. Maxwel Cornet, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekiyor fakat top defansımızdan geri dönüyor.

61'Sağ taraftan köşe vuruşundan Mathieu Valbuena'nın ön direğe yaptığı ortasını Marcelo Guedes uzaklaştıran isim oluyor.

60'Nabil Fekir'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena sağ ayağıyla plase bir vuruş yapıyor ancak top savunmamıza çarpıp kornere gidiyor.

58'Orta alandan süratle ilerleyen Oğuzhan Özyakup, rakibi Alexandre Lacazette tarafından faule maruz kalıyor ve hakem Antonio Mateu Lahoz sarı kartını Alexandre Lacazette için kullanıyor.

56'Mathieu Valbuena'nın köşe vuruşundan arka direğe gönderdiği ortasına Lucas Tousart istediği gibi bir vuruş yapamıyor ve top kalecimiz Fabricio Agosto'da kalıyor.

56'Ceza sahası içi sol çaprazından Mathieu Valbuena'nın rövaşatasını kaleci Fabricio Agosto topu kornere çeliyor.

49'Mathieu Valbuena'nın pasına hareketlenen Nabil Fekir sol kanatta ofsayta yakalanıyor.

48'Beşiktaş 2. gole çok yaklaşıyor ! Sol taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Oğuzhan Özyakup ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Arka direkte Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor fakat top direğin dibinden auta gidiyor.

46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Olympique Lyon'un santra vuruşuyla başlıyor.

45'İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz maçın ilk yarısını bitiriyor ve ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Orta alanın sol kanadında topla buluşan Oğuzhan Özyakup, kaleci Anthony Lopes'in önde olduğunu görüyor ve şutunu çekiyor ancak Anthony Lopes bu şutu kurtarmayı başarıyor.

43'Rafael Da Silva taç atışıyla pasını Lucas Tousart'a atıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lucas Tousart sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak bu şut ters taraftan taca çıkıyor.

31'Sol kanattan Jeremy Morel'in arka direğe gönderdiği ortasına Mathieu Valbuena kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

29'Anderson Talisca'ın sağ kanada gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Gönül, ön direğe doğru ortasını gönderiyor. O noktada Cenk Tosun'dan önce savunmada Mouctar Diakhaby topu uzaklaştırmayı başarıyor.

25'Sağ kanatta Cenk Tosun'a yapılan faul sonrasında serbest vuruş için topun başına Anderson Talisca geçiyor. Talisca'nın, ön direğe yaptığı ortasına Marcelo Guedes istediği gibi bir şut çıkartamıyor ve top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

22'Olympique Lyon'un kazandığı bu serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Nabil Fekir, sol ayağıyla kaleye şutunu gönderiyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

21'Marcelo Guedes, ceza sahasımızın hemen önünde hafif sağ çaprazda rakibi Nabil Fekir'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor. Bu kart sonrasında Marcelo'da rövanş maçında cezalı durumuna düşüyor.

20'Ceza sahası sol tarafından Corentin Tolisso son çizgiye indikten sonra pasını hemen yanındaki Nabil Fekir'e atıyor. Fekir, topun gelişine şutunu çekiyor fakat Marcelo Guedes'e çarpan top üst direkten geri geliyor.

19'Yarı alanımızın ortalarında Rafael Da Silva, Adriano'ya yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor ve rövanş maçında cezalı duruma düşüyor.

19'Atiba Hutchinson'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Adriano, ortasını ceza alanı içerisindeki Cenk Tosun'a doğru gönderiyor ancak Cenk'i aşan top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

15'GOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Beşiktaş, Ryan Babel'in golüyle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Olympique Lyon yarı alanının ortalarından kazandığımız serbest vuruş için topun başına Anderson Talisca geçiyor. Talisca, yerden derinlemesine ceza sahası içi sağ tarafına doğru pasını gönderiyor. O noktada topu kontrol eden Ryan Babel sağ ayağıyla yerden düzgün bir vuruş yapıyor ve topu filelerle buluşturmayı başarıyor.

13'Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alexandre Lacazette sert bir şut çekiyor fakat top yan ağlarda kalıyor.

12'Mathieu Valbuena'nın ara pasına hareketlenen Nabil Fekir, penaltı noktasının sol tarafında ofsayta yakalanıyor.

9'Sol taraftan Beşiktaş köşe vuruşu kazanıyor. Topun başına geçen Oğuzhan Özyakup ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Arka direkte Dusko Tosic topu altıpasın önüne doğru çeviriyor. O noktada Marcelo Guedes yakın mesafeden şutunu çekiyor fakat top Mouctar Diakhaby'den geri dönüyor.

5'Anderson Talisca'nın sağ taraftan köşe vuruşundan ön direğe yaptığı ortasını savunma uzaklaştırıyor.

4'Orta sahadan kazandığımız serbest vuruş için topun başına Anderson Talisca geçiyor. Talisca'nın, penaltı noktası üzerine gönderdiği ortası sonrasında savunma topu uzaklaştıramıyor. O noktada Marcelo Guedes sürpriz bir şut çıkartıyor ancak kaleci Anthony Lopes son anda topu kornere çeliyor.

1'Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ kanattan Mathieu Valbuena'nın ön direğe yaptığı ortasını Dusko Tosic kafayla uzaklaştırıyor.

1'Hakem Antonio Mateu Lahoz düdüğünü çalıyor ve mücadele, Cenk Tosun'un santra vuruşuyla başlıyor.

-İki takım futbolcuları ve hakemler sahaya çıkıyor. Maç seremoniden hemen sonra başlayacak.

-Olympique Lyon'lu bazı taraftarların sahaya girmesi sonucu mücadele gecikmeli olarak başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lyon’a konuk oluyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz yönetiyor.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ EKSİK

Şenol Güneş’in ekibinde cezalı olan Vincent Aboubakar ve sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş Fransa’dan olumlu bir sonuç alarak tur işini Vodafone Arena’da bitirmek amacında.

Kadrolar:

Lyon: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Cenk