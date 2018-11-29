Fenerbahçe UEFA'da bir üst turda!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile karşı karşıya geldi.

Maç 0-0 beraberlikle sona ererken D Grubu'nda Fenerbahçe 8 puanla 2. sırada bulunurken, 5'te 4 yapan Dinamo Zagreb ise 13 puanla zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe bu skora rağmen bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Grupta Hırvatistan'da oynanan ilk maçı Dinamo Zagreb 4-1 kazanmıştı.

MAÇTAN NOTLAR

Erwin Koeman'dan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynadıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçın ilk 11'indeki 3 ismi değiştirdi.

Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyen isimlerden sakatlığı nedeniyle Andre Ayew kadroda yer almazken, Mehmet Topal ile Islam Slimani yedek kulübesinde oturdu.

Koeman, bu isimlerin yerine Jailson Marques Siqueira, Barış Alıcı ve Yassine Benzia'ya şans tanıdı.

Barış Alıcı 102 gün sonra ilk 11'de başladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 18 Ağustos'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giyen Barış, 15 resmi maç sonra istediği şansı yakaladı.

Santrforda tercih Michael Frey

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey'den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey'den yana kullandı.

Tribünlerde büyük boşluklar

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon diğer maçlara oranla Dinamo Zagreb karşılaşmasına daha az ilgi gösterdi.

Takımın aldığı kötü sonuçların yanı sıra İstanbul'daki soğuk havada taraftarları etkiledi. Ülker Stadyumu'nun çok büyük bir bölümü boş kaldı.

Öte yandan 50'ye yakın Hırvat taraftar da takımını deplasman tribününde izledi.