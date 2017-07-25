Fenerbahçe’de Van Persie şoku

Monaco maçında sakatlanan Robin Van Persie, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elem Turu ilk maçında Strum Graz ile oynayacağı maçta yer almayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten Robin Van Persie’nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, “İsviçre’nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen futbolcumuz Robin Van Persi’nin yapılan muayene ve tetkiklerinde sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarda gerilme tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun son antrenman öncesi takım Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi ve çeşitli testleri yapıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elem Turu ilk maçında Strum Graz karşılaşmasında oynayamayacağı kesinleşti. RVP’nin tedavisine başlandı” denildi.