Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Nottingham Forest oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız yaptı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İngiliz ekibi Nottingham Forest oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ile eşleşecek.



Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek.



Son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat'ta oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

Fenerbahçe (Türkiye) - Nottingham Forest (İngiltere)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

PAOK (Yunanistan) - Celta (İspanya)