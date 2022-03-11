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Galatasaraylı yıldız İspanyol medyasında manşetlerde

Galatasaraylı yıldız İspanyol medyasında manşetlerde

Dün akşam oynanan ve 0-0 skorla beraberlikle sona eren Barcelona - Galatasaray maçının ardından İspanyol medyası Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Galatasaray, dün akşam Nou Camp'ta Barcelona'nın konuğu oldu. Barcelona karşısında Marcao, Pena, Taylan'ın performansları dikkat çekti. Oyuna sonradan giren Gomis'in attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı. Maç sonunda İspanyol medyası Xavi'yi eleştirirken Galatasaray'ın yıldızlarını övdü.

Marca, Adama Traore'nin Galatasaray için ciddi bir tehdit oluşturduğunu fakat sarı kırmızılıların oyuncuyu iyi savunduğunu belirtti. Ferran Torres'in de etkisiz gününde olduğunu belirten Marca Gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'na parantez açtı. 'Bu ismi bir kenara yazın' diyen Marca Gazetesi, genç Türk yeteneğin Dest'i iki kez sarstığını belirtti.

Eski Barcelona forveti Luis Suarez de AS Gazetesine konuştu. Barcelona'nın daha saldırgan olması gerektiğini belirten Suarez, 'Oyun boyunca Xavi'nin takımını anlayamadım. Barcelona çok yumuşak kaldı. Barcelona beni hayal kırıklığına uğrattı.' dedi.

El mundo es Gazetesi de Xavi'nin kendini düzeltmekten başka çaresi olmadığını belirtirken Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti. Gazete, Gomis'in golünün iptal edilmesinin Barcelona için şans olduğunu belirtti.

 

Etiketler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu barcelona galatasaray galatasaraylı yıldız genç yıldız
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