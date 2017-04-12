Lyon’un hocasında Şenol Güneş’e imalı sözler !

UEFA Avrupa Ligi’nde final hedefinde olan ve kritik deplasmana çıkacak olan Beşiktaş Lyon maçına odaklandı. Lyon Beşiktaş maçı öncesinde Lyon teknik direktörü Bruno Genesio ve oyunculardan Jeremy Morel açıklamalarda bulundu. Lyon Beşiktaş maçı izle Büyük takımlara karşı daha iyi konsantrasyon sağladıklarını belirten teknik adam, "Önemli olan yarınki maç. Bazen konsantrasyon problemi yaşadığımız doğru ama yarın zor bir maç olacak. Ve şunu düşünüyorum zor takımlara karşı daha iyi konsantre olup daha iyi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Statta 15 bin Beşiktaş taraftarının olacağı kaydedilen Genesio, "15 bin Türk taraftar olacaksa 43 bin de Lyon taraftarı olacak. Ben Türk taraftarlardan daha çok ses çıkarakcaklarını düşünüyorum ve onlara güveniyorum" dedi. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan çalıştırıcı, "Beşiktaş daha çok toplu olarak iyi oynayan bir takım. Bir ya da iki oyuncunun olmaması onları zayıflatmaz. Beşiktaş gerçek bir takım, karakterli bir takım ve beraber oynayan bir takım. Yine de zor bir maç olacağını düşünüyorum. Daha çok taktik çalışmaları yaptık. Cumartesi günkü maçı şahsi olarak geride bırakmasam da kulüp olarak bıraktık." diye konuştu.

"ROMA'YA GÖRE DAHA AZ YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

Beşiktaş'ın Roma'ya göre daha az yetenekli oyunculardan oluştuğunu, ancak toplu olarak daha iyi olduğunu belirten Genesio, "Bizim amacımız oyunu kontrol eden, topa daha çok sahip olan taraf olmak. Dolayısıyla Tolisso'nun da bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hırsımız, amacımız bu kupada sonuna kadar gitmek. Ama yarın karşımızda çok iyi bir takım var. Belki Roma kadar güçlü, Roma kadar bilindik bir takım değil ama yarın karşımızda kolay bir takım olmayacak. Bu turun gereğini yapmamız gerekiyor. Beşiktaş'ta Roma'ya göre daha az bireysel yetenekli oyuncu var ama toplu olarak iyi dayanışma gösteren bir takım olduklarını düşünüyorum." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ BELKİ MESAJ VERMİŞTİR"

Şenol Güneş'in, 'Lyon yerine Manchester United'ı tercih ederdim' sözleri üzerine Genesio ''Bu yorumu duymamıştım ama çok memnun oldum. Belki de bu gizli bir mesajdır, yarın göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

MOREL: "2 FARKLI KAZANIRSAK, AVANTAJ SAYARIZ"

Lyon forması giyen Jeremy Morel de kısa bir açıklama yaparken ilk olarak Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi yaşanan patlamayla ilgili ''Dünkü patlamaya çok üzüldük. Umuyorum ki tüm maçlar sıkıntı olmadan oynanıyor. Bu tarz olaylar sadece futbol dünyası için dış dünya için de üzücü ve şaşırtıcı oluyor'' dedi.

İşte Jeremy Morel'in tüm açıklamaları...

''Roma maçında ikinci yarı gayet iyiydik. bu futbolu Beşiktaş maçında da sürdürmek birinci önceliğimiz olacak. Büyük maçlarda çok daha iyi performans göstermek zorundayız. Bu maçların telafisi yok ve çok çok önemli maçlar. İyi sonuç bizim için kazanmak olur. İki farklı kazanırsak rövanş için avantaj sayabiliriz. Biz buradaki maçı ilk önce önemsiyoruz. İki takımın da iyi olduğu bir dönem. Beşiktaş son dönemde çok formda. İyi oyuncuların (Quaresma) olmaması bir avantajdır ama Beşiktaş iyi bir takım. Onun yerine de iyi bir oyuncu oynayacağını biliyorum. En iyi oyuncuları olmayacak ama, iyi bir takım karşımıza çıkacak."