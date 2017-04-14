''Olaylarda sorumluluk ev sahibi Lyon'un''

UEFA'DAN AÇIKLAMA! BIÇAKÇI: SORUMLULUK EV SAHİBİNİN

NTV Spor'a konuşan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı, "UEFA disiplin hükmüne göre ev sahibinin kusuru vardır. Beşiktaş taraftarının yapmış olduğu, tespit edilen bir şey varsa ceza alabilir fakat extra bir ceza olmaz. Sorumluluk ev sahibi ekipte. Gözlemcinin vereceği raporun ardından disiplin ve Tahkim, olaya bakar. Bu konu Tahkim'e gelirse ben ve Fransız üye toplantıya katılamaz. Karar üç günde açıklanır." ifadelerini kullandı. İşte verilecek cezalar...

Beşiktaş'a seyircisiz cezası yok

Beşiktaş da torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı cezaya alabilecek. Bu durum temsilci raporlarına yansırsa, Kartal da para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Temsilcimize tribün kapama ya da seyircisiz cezası gelmesi beklenmiyor.

Lyon cephesi...

Karşılaşmanın 45 dakika geç başlaması, tribünden inen taraftara engel olunamaması ve diğer yaşananların hepsinin Lyon’a ağır para cezası olarak yansıyacağı, UEFA Disiplin Komitesi’nden saha kapama da çıkabileceği dile getirildi...

Biber gazlı müdahale

Fransız polisi, Lyon Stadı’na yürüyen Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti. Karşılaşma öncesinde Fransız polisi ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Stada yaklaşan Türk taraftarlara, Fransız polisi biber gazı sıkarken, çok sayıda taraftar bu gazdan etkilendi.

Yaşanan ilk gerginliğin ardından stada ulaşan taraftarlar, polis kontrolünde toplanmaya başladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Beşiktaşlılara burada da biber gazlı müdahale edildi. Müdahalenin ardından bir taraftarın başından yaralandığı belirtildi. Bazı Beşiktaşlı taraftarların da sert müdahalelerle göz altına alındığı görüldü.

Başkan saçmaladı

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, olayların ardından İstanbul’daki maçın seyircisiz oynanması gerektiğini belirtmişti.

Fransız başkan, Beşiktaş’a suçlamalarda bulunarak, “Sanırım Beşiktaş, maç biletlerini, stada girmemesi gereken insanlara dağıtmış. Birçok taraftarımız yaralandı. UEFA’nın müdahele etmesi gerekir. Rövanşın seyircisiz oynanması gerekir." açıklamasını yaptı.