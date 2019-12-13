ÖZET | Manchester United-AZ Alkmaar maç sonucu: 4-0 (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 6. ve son haftasında Manchester United ile AZ Alkmaar karşılaştı. İlk yarının golsüz geçildiği maçta United, 53'te Ashley Young'ın golüyle 1-0 öne geçti.

58'de Greenwood durumu 2-0'a getirirken, 4 dakika sonra Mata penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. 64'te bir kez daha sahneye çıkan Greenwood son sözü söyledi ve Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United grubu 13 puanla lider tamamlarken, AZ Alkmaar 9 puanla ikinci olarak bir üst tura adını yazdırdı.

