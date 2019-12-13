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  5. 13 Aralık 2019 01:39

ÖZET | Manchester United-AZ Alkmaar maç sonucu: 4-0 (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 6. haftasında Manchester United sahasında AZ Alkmaar'ı Greenwood (2), Young ve Mata'nın (pen) golleriyle 4-0 mağlup etti.

ÖZET | Manchester United-AZ Alkmaar maç sonucu: 4-0 (UEFA Avrupa Ligi)
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UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 6. ve son haftasında Manchester United ile AZ Alkmaar karşılaştı. İlk yarının golsüz geçildiği maçta United, 53'te Ashley Young'ın golüyle 1-0 öne geçti.

58'de Greenwood durumu 2-0'a getirirken, 4 dakika sonra Mata penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. 64'te bir kez daha sahneye çıkan Greenwood son sözü söyledi ve Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United grubu 13 puanla lider tamamlarken, AZ Alkmaar 9 puanla ikinci olarak bir üst tura adını yazdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi , Manchester United , AZ Alkmaar , Manchester United-AZ Alkmaar
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