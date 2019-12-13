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  5. 13 Aralık 2019 01:24

ÖZET | Roma 2-2 Wolfsberger maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Roma, Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı goller çıkan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti. Roma - Wolfsberger maçı özeti haberimizde...

ÖZET | Roma 2-2 Wolfsberger maç sonucu
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Roma evinde Wolfsberger'i konuk etti. Güçlü rakibi karşısında mücadeleyi bırakmayan Wolfsberger mücadeleden 1 puan çıkarmayı başardı. Roma Wolfsberger'le 2-2 berabere kaldı. Roma - Wolfsberger maçı özeti haberimizde...

dakikada penaltı golüyle öne geçen Roma, 10. dakikada Florenzi'nin ters vuruşu ile topu ağlarında gördü ve Wolfsberger durumu 10. dakikada 1-1'e getirdi.

Maça ağırlığını koyan Roma'da 19. dakikada sahneye Boşnak golcüsü Edin Dzeko çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Maçı bırakmayan Wolfsberger Weissman'nın golü ile 63. dakikada tekrardan beraberliği yakaladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Roma puanını 9 çıkardı ve lider Başakşehir'in ardından J Grubu'dan çıkan ikinci ekip oldu.

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