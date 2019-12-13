ÖZET | Wolverhampton-Beşiktaş maç sonucu: 4-0

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 6. ve son hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Beşiktaş karşılaştı. Genç bir takımla sahada olan Beşiktaş ilk yarıyı 0-0'lık eşitlikle bitirdi.

dakikada oyuna giren Diogo Jota adeta maçın kaderini değiştirdi. Portekizli yıldız 58 ve 63'te attığı gollerle durumu bir anda 2-0'a getirdi.

67'de Dendoncker durumu 3-0 yaparken, 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı Jota attığı golle maçın 4-0 bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Wolverhampton puanını 13 yaparken, Beşiktaş ise 3 puanda kaldı.



