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  5. 13 Aralık 2019 00:50

ÖZET | Wolverhampton-Beşiktaş maç sonucu: 4-0

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu. Bir üst tura çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş bu sonuçla grubu 3 puanla tamamladı.

ÖZET | Wolverhampton-Beşiktaş maç sonucu: 4-0
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 6. ve son hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Beşiktaş karşılaştı. Genç bir takımla sahada olan Beşiktaş ilk yarıyı 0-0'lık eşitlikle bitirdi.

dakikada oyuna giren Diogo Jota adeta maçın kaderini değiştirdi. Portekizli yıldız 58 ve 63'te attığı gollerle durumu bir anda 2-0'a getirdi.

67'de Dendoncker durumu 3-0 yaparken, 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı Jota attığı golle maçın 4-0 bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Wolverhampton puanını 13 yaparken, Beşiktaş ise 3 puanda kaldı.

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