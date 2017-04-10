Şenol Güneş Lyon'u böyle yıkacak



Trabzonspor maçı öncesinde ısınırken sağ alt adelesinde ağrı hisseden ve sargı ile sahaya çıkan Portekizli yıldız, maçın 34. dakikasında yerini Aboubakar'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Yapılan tetkiklerde sağ alt adelesinde kanama olduğu belirlenen yıldız futbolcunun Lyon maçına yetişmesi zor gözüküyor ancak; sağlık heyeti de yetiştirebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Lyon'a karşı yetişememesi durumda Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçına yetişmesi beklenen Quaresma'nın da iki maçta da oynamayı çok istediği belirtildi.

Aboubakar'ın da cezalı olmasından dolayı sağ kanatta fazla alternatifi bulunmayan Şenol Güneş, orta sahayı kalabalık tutarak ilk maçta turun kapısını açmaya çalışacak.

Quaresma'nın oynamaması durumda Tolgay ya da Necip'i Atiba ve Oğuzhan'ın yanına çekerek üçlü orta saha yapmayı deneyecek tecrübeli çalıştırıcının, antrenmanlarda bu düzen üzerine çalışacağı öğrenildi.

Çarşamba günü Fransa'ya giderek maçın oynanacağı Stade De Lyon'da son antrenmanını yapacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'e karar verecek.

Öte yandan Beşiktaş Yönetiminin hem tam kadro olarak Lyon'a gitmek hem de camianın önde gelen isimlerinin mücadeleyi tribünden takip etmek istemesinden dolayı, takım uçağı dışında bir uçak daha kiralaması ve Lyon'a çıkartma yapması bekleniyor.