Sneijder'den ayrılık açıklaması !
Lens Fenerbahçe yönetimini şok etti !
Emre Mor Antalyaspor ile söz kesti
Trabzonspor'da forma savaşı
Trabzonspor'da forma savaşı
Messi'ye büyük şok ! FIFA...
Messi'ye büyük şok ! FIFA...
Almanların büyük kabusu ! Avrupa'da...
Almanların büyük kabusu ! Avrupa'da...
''CAS da bizi akladı mücadelemiz sürecek''
''CAS da bizi akladı mücadelemiz sürecek''
Yıldız futbolcu UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
Yıldız futbolcu UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
Mustafa Denizli şampiyonluk için rakam verdi !
Mustafa Denizli şampiyonluk için rakam verdi !
Beşiktaşlı yıldız haftanın futbolcusuna aday !
Beşiktaşlı yıldız haftanın futbolcusuna aday !
Sow gözden düştü ! Fenerbahçe gönderebilir...
Sow gözden düştü ! Fenerbahçe gönderebilir...
  1. 14 Nisan 2017 16:47

Valbuena’dan olay açıklamalar

Lyon’un tecrübeli oyuncularından Mathieu Valbuena, dün gece oynanan maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Valbuena’dan olay açıklamalar
A+ A-

Tribünlerde meydana gelen olaylara değinen Fransız yıldız Mathieu Valbuena, “Zaten böyle şeyler olmasını bekliyordum” dedi. Lyon’un Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçın ardından Fransız basınına konuşan Mathieu Valbuena, tribünlerde yaşanan olaylar hakkında konuştu.

Valbuena'de Beşiktaş taraftarını kızdıracak açıklama

BeIN Sports kanalına demeç veren Valbuena, “Beşiktaş taraftarlarının buraya gelişinin bize sorunlar yaşatabileceğini çok iyi biliyorduk. Biz futbolcular olarak işimize odaklanmaya çalıştık. Normalde insanlar tribüne keyifli vakit geçirmek için gelirler. Bu tip olayların meydana gelmesi çok üzücü. " dedi.

Tecrübeli yıldız, "İlk yarıda maça ısınmakta zorluk çektik. İkinci yarı ise bizim sezon özetimiz gibiydi. Karakter gösterip maçı çevirmeyi başardık. Turu geçmek için gerekli olan silahlara sahibiz. Deplasmandaki maçta vakit kaybetmeden bir gol bulabilirsek, kupaya kadar gidebileceğimizi düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

uefa , lyon , valbuena , uefa avrupa ligi , beşiktaş , avrupa ligi , avrupa ligi fikstür