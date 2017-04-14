Valbuena’dan olay açıklamalar

Tribünlerde meydana gelen olaylara değinen Fransız yıldız Mathieu Valbuena, “Zaten böyle şeyler olmasını bekliyordum” dedi. Lyon’un Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçın ardından Fransız basınına konuşan Mathieu Valbuena, tribünlerde yaşanan olaylar hakkında konuştu.

Valbuena'de Beşiktaş taraftarını kızdıracak açıklama

BeIN Sports kanalına demeç veren Valbuena, “Beşiktaş taraftarlarının buraya gelişinin bize sorunlar yaşatabileceğini çok iyi biliyorduk. Biz futbolcular olarak işimize odaklanmaya çalıştık. Normalde insanlar tribüne keyifli vakit geçirmek için gelirler. Bu tip olayların meydana gelmesi çok üzücü. " dedi.

Tecrübeli yıldız, "İlk yarıda maça ısınmakta zorluk çektik. İkinci yarı ise bizim sezon özetimiz gibiydi. Karakter gösterip maçı çevirmeyi başardık. Turu geçmek için gerekli olan silahlara sahibiz. Deplasmandaki maçta vakit kaybetmeden bir gol bulabilirsek, kupaya kadar gidebileceğimizi düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.