UEFA Süper Kupa tarihinde bir ilk !

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki 2018 UEFA Süper Kupa maçında, kupa tarihinde ilk kez aynı kentin takımları karşılaşacak.

İlk defa 1972’de düzenlenen ve 1998’den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa’da, 7. kez de aynı ülkeden kulüpler karşı karşıya gelecek.

İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016 yıllarında Süper Kupa için mücadele etti.

1990’da Milan, Sampdoria’yı 1-1 ve 2-0’lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993’te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

2006’da Sevilla, Barcelona’yı 3-0, 2014’te Real Madrid, Sevilla’yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015’te Barcelona, Sevilla’yı 5-4, 2016’da da Real Madrid, Sevilla’yı 3-2 yendi.

2018 ise aynı kentin takımlarının karşılaşacağı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçecek.

REAL REKORLAR İÇİN SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni üst üste 3 kez kazanan tek kulüp Real Madrid, aynı başarıyı UEFA Süper Kupa’da da yakalamayı hedefliyor. Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid, bunu başarırsa 1989 ve 1990’da kupayı kaldıran Milan ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek.

Real Madrid ayrıca kupayı 5. defa müzesine götürerek Barcelona ve Milan’ın paylaştığı UEFA Süper Kupa’yı en fazla kazanan kulüp rekoruna da ortak olmak istiyor.

Çıktığı son 4 maçta da (2002, 2014, 2016, 2017) kupayı kaldıran Real Madrid, 1998 ve 2000’de ise kaybeden taraftı.

Atletico Madrid ise tarihindeki 2 Süper Kupa karşılamasından da (2010, 2012) galip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 10. RANDEVU

Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA organizasyonlarında daha önce 9 defa karşılaştı. Bu maçların 5’ini Real Madrid, 2’sini Atletico Madrid kazandı. 2 karşılaşma da berabere bitti. Real Madrid 14, Atletico Madrid ise 7 gol attı.

İki kulüp arasında 219 resmi maç oynandı. Madrid derbilerinin 109’unda Real, 55’inde Atletico sahadan galip ayrıldı. Taraflar 55 müsabakada yenişemedi. Real Madrid 365, Atletico Madrid ise 276 defa fileleri havalandırdı.

REAL MADRİD’İN İSPANYOLLARLA 23. MAÇI

Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 22 karşılaşma oynadı. Bunların 12’sini kazanan eflatun-beyazlılar, 6 kez berabere kaldı, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 45 gol atıp kalesinde 21 gol gördü.

ATLETİCO MADRİD’İN İSPANYOLLARLA 22. MAÇI

İspanyol takımlarıyla 21 defa karşılaşan Atletico Madrid, bunların 9’unu kazandı. 7 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibinin, 5 maçı da berabere bitti.

Atletico Madrid, bu müsabakalarda 28 gol attı ve 24 gol yedi.