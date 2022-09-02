UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un izleme listesinde yer aldığını açıkladı.
UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi.
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