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UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un izleme listesinde yer aldığını açıkladı.

UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi. 

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor fenerbahçe trabzonspor
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