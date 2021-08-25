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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off maçlarında görev alacak.

UEFA Avrupa Konferans Play-Off rövanş mücadelsinde Union Berlin ile KuPS Kuopio karşı karşıya gelecek. Berlin şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi de Arda Kardeşler olacak.

Ali Palabıyık ise yarın saat 20.00'de CSKA Sofya ile Viktoria Plzen arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Etiketler uefa Türk hakemleri Türk hakemler
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