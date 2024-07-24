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UEFA'nın ülkeler sıralaması değişti; işte Türkiye'nin yeni yeri

UEFA'nın ülkeler sıralaması değişti; işte Türkiye'nin yeni yeri
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2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçıda Lugano’yu 4-3 mağlup ederken UEFA'nın ülke puanı sıralaması da değişti.

Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılan Fenerbahçe, Lugano ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti sonrası gözler ülke puanı sıralamasına çevrildi. 

Türkiye önceki yıl 3 basamak birden yükselerek ilk 10 takım arasında yerini almıştı. Türkiye toplamda topladığı 33,800  puanla 9. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin en yakın takipçisi ise topladığı 33,750  puanla 10. sırada bulunan Çek Cumhuriyeti oldu.  Belçika ise topladığı 42.400 puanla 8. basamakta yer alıyor.

İşte güncel ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere 89.160   puan

2- İtalya 79.106  puan

3- İspanya 73.989  puan

4- Almanya 71.660  puan

5- Fransa 57.736   puan

6- Hollanda 53.900  puan

7- Portekiz 48.416 puan

8- Belçika 42.400 puan

9- Türkiye 33.800  puan

10- Çek Cumhuriyeti 33.750 puan

AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLARIMIZ

Galatasaray: Şampiyonlar Ligi Play-Off

Fenerbahçe: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

Beşiktaş: Avrupa Ligi Play-Off

Trabzonspor: Avrupa Ligi 2. Ön Eleme

Başakşehir: Konferans Ligi 2. Ön Eleme

Etiketler UEFA ülke puanı sıralaması ülke puanlaması puan durumu ülkeler puan durumu
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