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Ünlü futbolcunun annesine yumruklu saldırı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen yıldız futbolcu Phil Foden, Tottenham maçının ardından taraftarlarla tartıştı. Kavgada Foden'ın annesi darp edildi.

Premier Lig'de Manchester City sahasında Tottenham'a 3-2 mağlup oldu. Harry Kane'in son dakikada attığı gole boyun eğen City'de orta saha oyuncusu Phil Foden maçın ardından katıldığı bir etkinlikte taraftarlarla tartıştı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, taraftarların Foden ve ailesiyle sözlü tartışma yaşıyor. Devamında Foden'ın annesi bir taraftarı ittirirken aynı kişi Claire Foden'a yumruk atıyor.

Daha sonra odadan çıkan Foden da annesine saldıran kişilere karşılık veriyor.

Bu sezon 27 maçta 9 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki genç futbolcu Tottenham maçına ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

NTVSpor

Etiketler ingiltere Phil Foden taraftar yumruklu saldırı
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