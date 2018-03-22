Usain Bolt ilk golünü attı !

Altı Olimpiyat altın madalyası sahibi, 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, atletizm kariyerine son verdikten sonra futbola merak sardı.
Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkan Usain Bolt, ilk antrenmanında gol atmayı başardı.
Sağ kanattan gelen ortaya kalecinin boşa çıkmasının da değerlendirerek kafa vuran Usain Bolt, ağları havalandırdı.
Jamaikalı dünyaca ünlü atlet, pistlerdeki başarısını yeşil sahalara da taşıyabileceğinin sinyallerini verdi.