Usain Bolt kadro dışı kaldı !

Atletizm'in ardından futbola merak saran Usain Bolt yeni takımında kadro dışı bırakıldı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla futbol hayatına başlayan Usain Bolt, bu yeni döneminde ilk şokunu da yaşadı. Henüz kulüp ile profesyonel sözleşme imzalamayan ve görüşmelerin sürdüğü Jamaikalı sporcu, Mariners ekibinin 150 bin dolarlık teklifin geri çevirdi.

ANTRENMANLARA KATILMAYACAK

Bu gelişmenin ardından Usain Bolt kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. Yıldız ismin idmanlara çıkmadığı belirtilirken, bir süre antrenmanlara katılmayacağı duyuruldu.

3 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Atletizmi bıraktıktan sonra futbola merak saran, Borussia Dortmund, Stromsgodset gibi takımlarla idmanlara çıkmasının ardından ilk profesyonel sözleşmesinin peşinde olan Bolt'un 3 milyon dolar gibi bir ücret talebi olduğu belirtildi.

PARAYI ÖDEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL

Avustralya ekibinin, üçüncü bir şahsın desteği olmaksızın bu parayı ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çekilirken, bu nedenle kadro dışı durumunun şimdilik süreceği ifade ediliyor. Bolt ilk gollerini geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında kaydetmişti.