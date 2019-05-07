Valentine Ozornwafor, Galatasaray için İstanbul'a geliyor (Valentine Ozornwafor kimdir?)

Galatasaray'ın, transferini büyük ölçüde tamamladığı Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, sarı kırmızılı kulüple transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor.

Transfer görüşmesi için milli takım kampından ayrılan 19 yaşındaki Ozornwafor, Almanya üzerinden İstanbul'a gelerek Galatasaray ile transfer masasına oturacak.

"UMARIM ANLAŞIRIZ"

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak "Umarım anlaşmayı tamamlarız. Galatasaray çok büyük takım ve Türkiye benim için müthiş bir mücadele yeri" ifadelerini kullandı.

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.

