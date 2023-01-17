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Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
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Beşiktaş eski golcüsü Vincent Aboubakar'la yeniden anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor.

Siyah-Beyazlılar'da üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla bileti kesilen Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

"YARIN İSTANBUL'DA"
TRT Spor'un muhabiri Tuna Akdemir'in haberine göre, Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledecek ve İstanbul'a gelecek. Aboubakar, Kayserispor maçında kadroda olacak.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.

MAAŞI BELLİ OLDU
30 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.

Etiketler Vincent Aboubakar beşiktaş transfer
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