  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştığı iddia edildi.

Corinthians'taki görevinden ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'da kalıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun, Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.

Portekizli teknik direktörle anlaşma süresinin ise 2 yıl olduğu kaydedildi.

Brezilya temsilcisinin, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.

Etiketler Vitor Pereira brezilya flamengo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Grip mi oldum yoksa korona mı derken... İşte yeni kabus!
1 TL'lik paranın maliyetini duyan inanamadı
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye açıklaması
İzmir yeni güne depremle uyandı
Atkıları bereleri çıkarın! İstanbul'a kar yağışı erken geliyor
Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı
AK Parti'ye yakın gazeteci seçim tarihini açıkladı
Çalışanlara müjde! ''Uyanık'' patron oyunu için mahkemeden emsal karar
Türkiye'nin her yerinden göç aldı: Bu köyde boş ev yok!
Kış erken geldi... Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları