Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştığı iddia edildi.

Corinthians'taki görevinden ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'da kalıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun, Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.

Portekizli teknik direktörle anlaşma süresinin ise 2 yıl olduğu kaydedildi.

Brezilya temsilcisinin, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.