Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Brezilya futbol kulübü Flamengo, iki dönem Fenerbahçe’de çalışan Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.

Brezilya futbol kulübü Flamengo, sosyal hesabından daha önce iki dönem Fenerbahçe’de çalışan teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, “Clube de Regatas do Flamengo, 2023'te profesyonel kadroya komuta etmek için Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir anlaşması sağlandı” ifadelerini kullandı.