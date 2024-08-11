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Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
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Son olarak Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in yeni sezon adresi belli oldu.

Süper Lig'de 2023-24 sezonuna iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Hatayspor'da Volkan Demirel 3 Mayıs'da istifa ederek Güney ekibine veda etmişti.

TV100 kanalı Spor Yayınları Koordinatörü olan Ersin Düzen, Volkan Demirel'in her hafta Cumartesi-Pazar gecesi Süper Lig karşılaşmalarını yorumlayacağını duyurdu.

Tümer Metin ve Ümit Karan ile birlikte program yapacak
Ersin Düzen ayrıca, iki eski milli futbolcu Tümer Metin ve Ümit Karan'ın da cumartesi - pazar akşamları Volkan Demirel ile birlikte yorumcu olarak TV100 ekranlarında yer alacağını açıkladı.

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