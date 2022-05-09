Yavuz Kayral'dan Trabzonspor-Antalyaspor maçındaki pankarta suç duyurusu

Fenerbahçe eski asbaşkanı Yavuz Kayral, Trabzonspor - Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi tribünlerde açılan pankarta tepkiler sürüyor. Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Yavuz Kayral, tepki çeken pankarta ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankartla ilgili, "Toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz" açıklamasını yapmıştı.