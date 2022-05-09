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Yavuz Kayral'dan Trabzonspor-Antalyaspor maçındaki pankarta suç duyurusu

Yavuz Kayral'dan Trabzonspor-Antalyaspor maçındaki pankarta suç duyurusu

Fenerbahçe eski asbaşkanı Yavuz Kayral, Trabzonspor - Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi tribünlerde açılan pankarta tepkiler sürüyor. Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Yavuz Kayral, tepki çeken pankarta ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankartla ilgili, "Toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler fenerbahçe trabzonspor pankart
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