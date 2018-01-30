Beşiktaş - Gençlerbirliği: 3-1

Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son 15 dakikasında iki gol birden bulan Beşiktaş, maçı 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Beşiktaş’ın golleri Mustafa Pektemek, penaltıdan Negredo ve kaleci Hopf’un hatasını affetmeyen Talisca’dan geldi. Gençlerbirliği karşısında oldukça zorlanan Beşiktaş, son 15 dakikadaki oyunu ile galip gelmeyi bildi.

Beşiktaş, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile sahaya çıkarken, Gençlerbirliği, ideal 11’i ile rakibinin karşında yer aldı. İlk dakikalarda baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, 20. dakikada Mustafa Pektemek ile öne geçti. Defans ağırlıklı bir kadro ile oynayan Ümit Özat’ın öğrencileri, ilk yarı güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. İkinci yarıda oyuna Deniz Yılmaz’ı alarak gol için risk alan Gençlerbirliği, beraberlik golünü bulmayı da başardı.

Golden sonra kendine daha güvenli hücum etmeye başlayan Gençlerbirliği, Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulmaya başladı. Ancak son vuruşlardaki beceriksizlik ve final paslarından yanlışlık, Gençlerbirliği’nin gol atmasına engel oldu. Maçın kontrolünü yeniden ele almak için Şenol Güneş, Talisca ve Oğuzhan hamlelerini yaptı. İki oyuncunun oyuna girmesi ile rakip kalede baskı kurmaya başlayan Beşiktaş, son 15 dakikada bulduğu 2 golle Ankara’daki rövanş öncesi avanatajı eline geçirdi.

İki ekip arasında rövanş maçı 6 Şubat 2018 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.